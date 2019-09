Palermo: 'Piantiamola a San Lorenzo', pulizie aiuole nel quartiere

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Si è tenuta a Palermo l’iniziativa “Piantiamola a San Lorenzo” organizzata dalla consigliera della sesta circoscrizione, Daniela Tumbarello, per sensibilizzare sui problemi ambientali. Hanno preso parte anche le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso, e la capogruppo M5S al consiglio comunale di Palermo, Concetta Amella. "Sin dal primo mattino, si sono ritrovati insieme agli attivisti presso la stazione San Lorenzo Colli per raccogliere rifiuti, diserbare le aiuole e procedere alla piantumazione di essenze, per donare al luogo un aspetto migliore", si legge in una nota.

“Il modo migliore per invertire il cambiamento climatico è piantare alberi, diamo il nostro contributo per aiutare il nostro pianeta a sopravvivere” hanno detto i portavoce del Movimento 5 Stelle.