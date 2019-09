Sicilia: chiusa statale 121 catanese, da Regione 1 mln per ricostruire cavalcavia

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci è pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all'Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell'infrastruttura, utilizzando anche gli accordi quadro già in esercizio". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo che oggi l'Anas è stata costretta a chiudere al traffico la strada statale 121 'catanese', tra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola, per danni irreparabili al cavalcavia. Il sovrappasso è stato danneggiato irrimediabilmente da un mezzo pesante e dovrà essere demolito.

Nel pomeriggio Falcone ha inviato sul posto due componenti del proprio ufficio di gabinetto per raccordarsi con Anas sui lavori e relazionare sulle condizioni del cavalcavia.