Editoria: vertenza Giornale di Sicilia, ok poligrafici a ipotesi accordo

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Cassa integrazione a zero ore per 31 dipendenti rinviata a dicembre e nessun licenziamento. E' questa l'ipotesi di accordo approvata oggi, con 29 voti a favore e 6 contrari, dall'assemblea dei poligrafici del Giornale di Sicilia. L'intesa sarà firmata domani, alle 10.30, presso l'ufficio provinciale del lavoro.

"Siamo moderatamente soddisfatti, alla luce della profonda crisi che coinvolge i quotidiani - afferma il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso - Dopo un'estenuante trattativa durata tre mesi, oggi è passata la bozza di accordo che prevede numeri molto meno drammatici e negativi di quelli iniziali che annunciavano 34 dipendenti in cig a zero ore dal 2 agosto e sei mensilità di offerta per l'esodo incentivato volontario. Abbiamo invece ottenuto lo spostamento della cassa integrazione a zero al 1° dicembre. In questi mesi, i lavoratori rimangono con gli ammortizzatori sociali della stessa percentuale al 50% dei contratti di solidarietà che già da tempo avevano. Inoltre, l'accordo prevede 45 mila euro lorde di esodo incentivato per un massimo di 8 unità lavorative. Ora siamo nelle condizioni di porre le basi per un futuro di segno diverso".