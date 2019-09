Sicilia: Ars, testo unico per superare impasse collegati

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Un testo unico, composto da una cinquantina di articoli, che mandi in soffitta i collegati alla Finanziaria su cui Sala d'Ercole non era riuscita a raggiungere un accordo prima della pausa estiva. E' quello a cui in queste ore si sta lavorando in commissione Bilancio Ars, dopo un'intesa sul tema che sarebbe stata raggiunta in un incontro tra il presidente Gianfranco Miccichè e i capigruppo. L'obiettivo sarebbe quello di licenziare il testo già stasera e martedì 10 settembre, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, portarlo in Aula, magari con un parere preventivo della II Commissione. "50/54 articoli in cui dovrebbe starci dentro tutto quello che serve - dice all'Adnkronos il presidente della commissione Riccardo Savona - Adesso l'importante è chiudere questa vicenda".