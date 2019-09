Gdo: al via da ottobre trasferimenti punti vendita Auchan a Conad (2)

(AdnKronos) - La controparte, spiega, "ha lanciato alcune idee di ristrutturazione del costo del lavoro: ammortizzatori sociali, pensionamenti, procedure di esubero. Dal canto nostro abbiamo già ribadito che fermo restando la comprensione della difficoltà economica, rimane prioritaria la salvaguardia occupazionale con un piano di rilancio commerciale".

Oltre al tema della rete vendita, "rimangono in sospeso, perché ancora non se ne parla davvero: la sede di Rozzano e i depositi (in Lombardia ne abbiamo uno a Truccazzano e uno a Chiari)". Gli incontri nazionali hanno lo scopo di costruire una cornice di regole condivise su questo percorso che occuperà i prossimi 36 mesi. Ancora oggi non si è arrivati alla sua definizione, ma sicuramente riguarda come avverrà il transito da un sistema “centralistico” ad un sistema “distribuito” della rete vendita.