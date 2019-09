Gdo: al via da ottobre trasferimenti punti vendita Auchan a Conad

Milano, 5 set. (AdnKronos) - Partono i primi trasferimenti dei punti vendita di Auchan a Conad, dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima della rete italiana del gruppo francese. "In questi giorni partirà la procedura sindacale di affitto di ramo d'azienda per i primi 109 punti vendita che interesserà 1.400 dipendenti tra Lombardia, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Si tratta dei punti vendita più performanti, per i quali non dovrebbero esserci criticità particolari", afferma la Filcams Cgil Milano e Lombardia.

I trasferimenti cominceranno ad ottobre e finiranno a febbraio 2020. L'incontro avvenuto ieri tra Filcams-Fisascat-Uiltucs e azienda (la Bdc, partecipata al 51% da Conad e per il 49% dall’imprenditore Raffa ele Mincione), è il terzo di una serie di appuntamenti programmati per questo passaggio dei punti vendita dalla multinazionale francese al consorzio italiano. Il prossimo è previsto per mercoledì 11 settembre.

In Lombardia, ricorda il sindacato, i punti vendita coinvolti sono due ipermercati e 43 tra supermercati e negozi di vicinato (il 45% rispetto al totale di questi formati). "Questo - dice - è il dato preoccupante: le performances dei punti vendita erano già a nostra conoscenza, e oggi ancora di più danno il segnale di quanto grave sia la situazione che coinvolge i circa 5.000 dipendenti nella regione".