Maltempo: piogge forti in arrivo in Lombardia, monitorati fiumi Milano

Milano, 5 set. (AdnKronos) - In arrivo piogge forti sulla Lombardia, che sta per essere raggiunta da "una vasta area perturbata colma di aria più fresca di origine polare", riporta il bollettino meteo dell'Arpa. Nelle prossime ore, è previsto un peggioramento del tempo, con piogge e temporali che interesseranno prima i rilievi e la pianura occidentale, domani il resto della regione. Sabato breve tregua con più sole e temperature in rialzo, domenica nuova perturbazione con effetti più evidenti sulle province orientali. Le temperature sono previste in netta diminuzione, con minime tra 15 e 18 gradi domani, e massime tra 18 e 22 gradi. Sabato le temperature si rialzeranno fino a 26 gradi di massima.

Il centro meteo della Regione Lombardia ha emesso un'allerta per rischio temporali (codice giallo), e il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Coc a partire dalle ore 15 per iniziare il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Oltre ai forti temporali, dal pomeriggio è atteso forte vento a causa dell'ingresso dalla Francia di una "saccatura fredda di origine nord-atlantica da sud-ovest con ingresso di umide correnti meridionali sulla Lombardia". I primi temporali è attesa sull'area milanese in serata e nella notte e fino a venerdì.