Rifiuti: Catania, 'a Bellolampo nessun disastro ambientale' (2)

(AdnKronos) - Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata "molto positiva" dall'assessore all'Ambiente. "Ci conforta il fatto - ha aggiunto - che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i rifiuti non trattati e depositati a Bellolampo".

Ma non solo. "Per risolvere la questione finanziaria per l’anno 2019 - ha concluso Catania - il governo regionale si è impegnato a garantire un’anticipazione di sette milioni di euro derivanti dall’accertamento dei costi storici sostenuti a Palermo, negli anni 2014-2018, per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse di Bellolampo. Si tratta del 30% degli oltre 20 milioni che, a titolo di anticipazione, dovranno essere destinati al soggetto che dovrà occuparsi della gestione post-operativa della piattaforma di Bellolampo".