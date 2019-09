Alla Mostra di Venezia 'Il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica'

Venezia, 4 set. (AdnKronos/Cinematografo.it) - (AdnKronos/Cinematografo.it) - E' stata presentata al Lido di Venezia nell’ambito della Mostra Cinematografica l’opera 'Il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica'. Ospiti dello Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo il regista Gjon Kolndrekaj e la produzione CrossInMedia Group hanno presentato la grande opera, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano.

Si tratta di un grande progetto, durato 5 anni di riprese, con 60.000 persone coinvolte, di cui 2.600 attori, in 16.000 location di 70 paesi di ogni continente, per un totale di 52 episodi da 30 minuti, 240 minuti di musiche originali e la rappresentazione di tutte le sette le arti, tradotto in 37 lingue. Numeri inevitabili questi del VideoCatechismo visto che si tratta del film delle scritture dall’Antico al Nuovo Testamento, una trasposizione da 1.200 pagine.

"Noi di Fondazione abbiamo una missione - ha detto Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo - ricercare quel minimo comun denominatore nella figura di uomo e donna al centro dell’antropologia cristiana", e specifica: "Non attraverso cinema necessariamente confessionale, ma con storie potenti che trattano temi profondi. E questo è il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica: incredibile, spirituale, toccante".

"Abbiamo conosciuto il regista Gjon Kolndrekaj tanti anni fa" interviene Claudia Di Giovanni, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, "ricordo il momento in cui ci ha parlato di questo progetto titanico. Ma ora che il progetto ha visto la luce si vede tutta l’immensità di un lavoro che coniuga spiritualità, universalità e culture"; e sottolinea come sia "importante per i giovani, poter accedere alle storie del catechismo raccontate per immagini, attraverso una storia che parla la loro lingua".

In riferimento alle lingue ed ai linguaggi: "Di solito noi registi non siamo bravi a parlare - ammette Kolndrekaj - ma giochiamo con le immagini per costruire emozioni. Ci vuole semplicità, capire l’essenziale e raccontare storie con il giusto linguaggio". La sua umiltà è valsa al regista, a Venezia76, la consegna della Palma d’Oro d’Assisi PAX, riconoscimento per la pace ideato, e consegnato nello Spazio FEdS da Padre Gian Maria Polidoro.

Il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica, in formato 4K sarà disponibile: in un cofanetto di 4 libri illustrati con il supporto digitale; la serie completa in 15 DVD distribuita dal Gruppo Editoriale San Paolo; la serie televisiva in 46 episodi; tramite rete digitale e-commerce e app; su video-pocket e dispositivi digitali come il tablet; in audiobook.

Nella produzione e diffusione dell’opera, non solo CrossinMedia Group (di Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj) e Fondazione Ente dello Spettacolo, ma anche Fondazione Marcianum, per cui commenta il Presidente, Roberto Costa: "Riteniamo fondamentale il mondo dell’educazione, a 360°, non solo per i più giovani, ma anche per gli adulti. Per tutti".

Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, è intervenuto affermando che "VideoCatechismo è un modo inclusivo di porre domande su Dio e sull’Uomo, non fermandosi a una sola religione. È dire la Fede, oggi. Le cattedrali, le statue, i dipinti sono tutte catechismi del passato, ora utilizziamo gli strumenti tecnici di cui siamo a disposizione. È l’inizio di un percorso da cui la società può ripartire, nel dire la verità con amore e l’amore con verità".

Alla presentazione veneziana ha fatto poi seguito una presentazione riservata nella Sala degli Stucci dell’Hotel Excelsior, a personalità ed autorità con il saluto del Presidente Baratta, e alla presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con la visione in anteprima dell’episodio dedicato al 'Credo'.