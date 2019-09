Governo: don Cosimo Scordato, 'M5S-Pd più omogenei, stop accanimento Ong' (2)

(AdnKronos) - E sempre don Cosimo Scordato aggiunge: "Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, è questo il compito della politica". In Italia come in Europa. "Dobbiamo capire - prosegue - che l'arrivo di queste persone via mare non è un episodio ma uno spostamento epocale e l'Europa non deve essere interessata solo a mantenere lo status quo. Deve essere coinvolta in questa realtà. Deve fare diventare l'arrivo di questi giovani, di questi nostri fratelli, un'opportunità".