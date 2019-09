Governo: Casini, 'guarda a sinistra, spero miei timori infondati'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Sia per quanto riguardo il programma che per la composizione, il governo ha scelto di guardare prevalentemente a sinistra. Vi sono nomi di indubbia garanzia per tutti, a partire dai ruoli di più alto valore simbolico, come al ministero degli Interni e della Difesa. Mi auguro che i miei timori si manifestino infondati nel corso del cammino dell'esecutivo". Lo dice in una nota Pier Ferdinando Casini.