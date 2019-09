Governo: Ferrante (Pd) a M5S, 'apriamo nuova stagione per il sud'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Una lettera aperta ai militanti del M5S in Sicilia per chiedere l'apertura di "una nuova stagione di governo per il sud". A scriverla è l'esponente del Partito democratico Antonio Ferrante. "Cari militanti e attivisti del Movimento in Sicilia, da militanti e dirigenti del Partito democratico siciliano viviamo con i vostri stessi sentimenti contrastanti la crisi di governo aperta improvvisamente ad agosto dal segretario nazionale della Lega - scrive - Oggi si apre una nuova stagione di governo che deve porsi come obiettivo imprescindibile quelle riforme di cui soprattutto il Sud ha tanto bisogno".

Un incipit a cui segue un documento programmatico di idee in cui Ferrante invita "a mettere in comune le nostre esperienze e le nostre competenze, che ogni giorno arricchiamo attraverso il confronto con i nostri concittadini e con la presenza costante nei problemi quotidiani delle nostre comunità".