Governo: Cancelleri, 'Lega o Pd non fa differenza, priorità M5S sono gli italiani'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Per me questa esperienza di governo non ha differenze con quella di un mese fa con la Lega. Certo si tratta di due forze politiche con sensibilità diverse ma ai miei occhi un partito vale l'altro". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l'Adnkronos la nascita del nuovo governo giallo-rosso benedetta ieri dal voto sulla piattaforma Rousseau.

"Andiamo avanti perché il mandato di ieri è stato abbastanza schiacciante" dice, sottolineando come l'interesse del M5S "non sono le poltrone e gli incarichi ma il bene degli italiani". E aggiunge: "In questo momento Conte è impegnato a costruire una squadra che deve avere tutte le forze politiche in campo".