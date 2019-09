Scuola: allarme Fp Cgil, 'in Sicilia asilo negato a 120mila bambini' (2)

(AdnKronos) - Una situazione che, secondo Agliozzo, "certifica in primo luogo il fallimento della politica delle esternalizzazioni e privatizzazioni, visto che affidarsi al mercato non ha portato ad un allargamento del diritto ma semmai ad un aggravio dei costi per il bilancio domestico. In secondo luogo è evidente che le famiglie vanno sostenute in modo concreto. E’ necessario poi invertire la rotta legata agli investimenti sul personale che opera nel settore, attraverso nuove assunzioni, percorsi di riqualificazione e rinnovo del contratto nazionale".

Il sindacato rilancia dunque la campagna '#ChiedoAsilo', perché l'asilo nido "sia un diritto e non più un servizio a domanda individuale. Chi ha responsabilità di governo è chiamato a fare scelte strategiche – conclude Agliozzo - per garantire i diritti fondamentali e per dare una prospettiva e una visione sociale nuova ai territori e alle comunità".