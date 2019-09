Migranti: Di Maio, 'determinanti per von der Leyen'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "L’Italia a livello europeo ha una grande occasione, il Movimento 5 Stelle é stato determinante per le elezioni di Ursula von der Leyen che è stata eletta per 9 voti e noi ne abbiamo dati 14: con quei voti noi vogliamo cambiare le politiche di immigrazione dell’Europa, vogliamo fare in modo che chi arriva in Italia venga redistribuito negli altri Paesi europei, non abbiamo più tempo da perdere su questo. Se c’è una maggioranza in Parlamento per fare questo noi ci saremo e la garanzia é Giuseppe Conte". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un'intervista in onda su Class Cnbc.