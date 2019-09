Mirabilandia si trasforma in 'Un'aula senza pareti'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - Grazie alla collaborazione tra Mirabilandia e un esperto corpo docente, il Parco si trasforma anche quest’anno in “Un’aula senza pareti”, dove gli studenti possono svolgere delle attività e vedere applicati i concetti di fisica, scienze e matematica studiati sui banchi di scuola. Il rinnovato programma dei progetti didattici verrà presentato ai docenti sabato 7 settembre dalle 10.30 presso il Pepsi Theatre in occasione della diciassettesima edizione del seminario “Strumenti e metodologie per l’innovazione didattica”.

Tra gli obiettivi dell’incontro, il confronto sui percorsi e gli strumenti più innovativi e divertenti da utilizzare con studenti di varie fasce d’età, e l’approfondimento del tema delle metodologie di insegnamento nei parchi divertimento.

Tra le novità 2019 c’è “Codymaze: il labirinto invisibile”, un’installazione a scacchiera di 25 blocchi dove i ragazzi si muovono come robot guidati dalle istruzioni che appaiono su uno smartphone. Ideata dal Prof. Alessandro Bogliolo dell’Università d’Urbino, coordinatore della Europe Code Week e tra i massimi esperti della materia, Codymaze rappresenta il primo progetto didattico sul coding in un parco divertimenti. I principi di programmazione che sono alla base di CodyMaze vengono assimilati sperimentalmente durante il gioco, contribuendo allo sviluppo del pensiero computazionale e all'acquisizione di strumenti di supporto al ragionamento e alla creatività. Un plus importante per Mirabilandia, che intende diventare sempre più un punto di riferimento per gli insegnanti che vogliono far vivere ai propri studenti esperienze applicate.

La seconda new entry è legata alla fisica applicata nella nuova area Ducati World di Mirabilandia, incentrata sull’attrazione Desmo Race. L’attività “Desmo Physics Race” vuole far scoprire ai ragazzi il mondo della fisica in moto. Un modo originale e divertente per approfondire l’aerodinamica, il controllo della guida, l’equilibrio delle forze agenti in curva e sul rettilineo e l’interazione terreno/pneumatico.

Il seminario è aperto e gratuito per i docenti di ogni ordine e grado previa registrazione sul sito www.mirabilandia.it/docenti e dà diritto alla permanenza al Parco per l’intera giornata. L'ingresso omaggio è esteso a un massimo di 2 accompagnatori. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da Ente accreditato MIUR (L.170/2016) per il riconoscimento di 4 ore di formazione.

