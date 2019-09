Governo: Conte, 'lavorerò per adeguato riconoscimento a donne tra ministri'

Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) - "Lavorerò per evitare una squadra" di governo "tutta maschile e per un adeguato riconoscimento anche al genere femminile. Ho dato un forte contributo perché nella nuova legislatura europea ci fosse come presidente della Commissione una donna e come presidente della Bce un'altra donna". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'.