Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop

Torino, 30 ago. - (AdnKronos) - Giorgio Chiellini ko. Il difensore e capitano della Juventus si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà operato nei prossimi giorni, come rende noto il club bianconero. Chiellini sarà costretto ad un lungo stop. In chiave Nazionale, il ct Mancini, che aveva inserito il capitano azzurro nell'elenco dei convocati, diramato questo pomeriggio in vista delle gare con Armenia e Finlandia, ha deciso di convocare il difensore della Lazio Francesco Acerbi.