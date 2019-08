Governo: Berlusconi, 'basta con i troppi no-Tav e politica decrescita'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Il rilancio del Mezzogiorno e il superamento del divario Nord-Sud sono strettamente connessi al rilancio delle infrastrutture: basta con i troppo no-Tav e alle tante piccole e grandi opere bloccate dalla politica della decrescita". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro della delegazione di Forza Italia con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte.

"Ci sono -ha ricordato il leader di Fi- 600 piccole opere ferme con già approvato il finanziamento dai precedenti governi; ci sono 24 miliardi a disposizione per le principali importanti opere intorno a 100 milioni ciascuna. I costruttori hanno calcolato che dando il via a questi lavori in un anno ci sarebbe un aumento di 400 mila persone occupate".