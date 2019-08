5G: Sparke abilita roaming tra Europa e Medio Oriente

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - Sparkle ha abilitato un’interconnessione di roaming dati 5G tra Tim ed Etisalat, spianando la strada al roaming 5G tra Europa e Medio Oriente. lo annuncia una nota, nella quale si spiega come questa connessione "apra la strada al roaming 5G a livello globale e rappresenti un importante passo in avanti per la comunità mobile in vista di Expo 2020 Dubai, l’esposizione universale che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti da ottobre 2020 ad aprile 2021".

"Grazie agli avanzati strumenti di monitoraggio e alle interconnessioni di prossimità delle sue soluzioni IPX e Diameter, Sparkle offre connettività dati 5G ad alta velocità, resiliente e a bassa latenza tra Italia ed Emirati Arabi, permettendo ai clienti mobili di TIM ed Etisalat di accedere ai servizi 5G anche all'estero", si legge.