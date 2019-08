Stromboli: dopo la nuova eruzione pioggia di cenere sull'isola

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Pioggia di cenere per molte ore sull'isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L'eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Come ha informato nella notte l'Osservatorio etneo dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), "alle 22.43 si è verificata una sequenza esplosiva dell'area centro meridionale. Per quanto riguarda l'attività sismica contestualmente è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla frequenza esplosiva". "L'ampiezza del tremore ha mostrato un repentino incremento e attualmente oscilla su valori medio-alti". "Un'ulteriore esplosione di minore intensità è stata registrata alle 23.29 locali". La notte è trascorsa per molti abitanti e turisti con gli occhi puntati verso 'Iddu', come viene chiamato il vulcano.