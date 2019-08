Governo: Mulè, 'M5S-Pd pagheranno caro scempio politico'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - “Inutile domandarsi del perché i cittadini si allontanino, anche un po’ schifati, dalla politica: il governo che sta per nascere è la plastica rappresentazione dell’'Uno vale... l’altro’. Zingaretti e Di Maio smentendo centinaia di dichiarazioni fatte negli ultimi mesi testimoniano che è lecito dire tutto e il contrario di tutto, fare un accordo di governo con il nemico di sempre pur di non lasciare la poltrona nascondendosi dietro ‘l’interesse nazionale’, parlare per una settimana di ‘discontinuità’ e accettare un ‘Bis Conte’ come premier. Poveri loro che considerano stupidi gli italiani, pagheranno un caro prezzo per questo scempio politico". Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia.

"Noi -aggiunge- continuiamo ad alzare il vessillo della coerenza: mai con il Movimento 5stelle, mai con la sinistra, mai con loro".