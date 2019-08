Pd: festa Unità Milano al Corvetto, tutti i 'big' tranne Renzi (3)

(AdnKronos) - "La nostra festa - aggiunge la segretaria - metterà al bando la plastica monouso e consentirà a chi verrà di toccare con mano la sostenibilità e le pratiche di riuso creativo attraverso la partecipazione a laboratori esperienziali". L'evento si terrà in uno spazio di 5mila metri quadrati che oggi è caduto in disuso e messo a bando dal Comune di Milano per il suo recupero: "Noi vogliamo farlo rivivere creando occasioni di aggregazione e comunità".

Tra le librerie e i gazebo anche uno spazio interamente dedicato alle attività sportive, con la parete per l’arrampicata, il tiro con l’arco e la scacchiera gigante. Un'altra novità di questa edizione sono i concerti, gestiti in collaborazione con Arci Milano: undici serate di spettacoli e di cultura, sempre a ingresso gratuito, che vedranno protagonisti Piotta, Max Collini (Offlaga Disco Pax), Inoki Ness, Egokid, Vacca, Zibba, CRLN, I'm Not a Blonde e tanti altri, compresi gli omaggi a Guccini, The Doors, alla canzone milanese e alle grandi canzoni del rock internazionale arrangiate dagli archi degli abilissimi Khora Quartet.