Rifiuti: Norata (Rap), 'A Palermo apertura domenicale Ccr'

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Visto il notevole riscontro favorevole da parte dei cittadini in merito all’apertura domenicale antimeridiana del Ccr di viale dei Picciotti sperimentata nei mesi di giugno e luglio la Società ha deciso di rendere definitiva tale apertura nella giornata domenicale”. Così l'amminitratore unico della Rap di Palermo Giuseppe Norata. "Pertanto, nell’intento di fornire alla cittadinanza un servizio sempre migliore, il CCR di viale del Picciotti sarà aperto, quindi, oltre dal lunedì al Sabato, dalle ore 7 alle ore 17, anche la Domenica, dalle ore 7 alle ore 13. Resta invariato l’orario del CCR di Piazzetta della Pace che rimarrà aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 7 alle ore 13. Martedì e Giovedì dalle ore 7 alle ore 17 - dice la Rap -Si rammenta che entrambi i CCR possono essere utilizzati sia per portare diverse tipologie di rifiuti che vanno dalle frazioni secche all’umido, dai toner alle cartucce, alle pile e per l’olio vegetale esausto (residuo di fritture) che per disfarsi dei propri ingombranti e RAEE anziché abbandonarli su pubbliche vie".