Trump: "Zarif? Sapevo venisse, per ora non voglio incontrarlo"

Biarritz, 26 ago. (AdnKronos) - "Sapevo che sarebbe venuto...Ho pensato che fosse troppo presto per incontrarlo. Al momento non voglio incontrarlo". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito dell'arrivo a sorpresa, ieri a Biarritz, dove è in corso il G7, del ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif.

"Me lo ha chiesto, non lo considero affatto irrispettoso", ha poi detto, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse rimasto sorpreso dall'arrivo del ministro degli Esteri iraniano. "Mi ha chiesto l'approvazione", ha detto Trump, secondo cui i media "sbagliano" nel sostenere che sia rimasto spiazzato dall'invito a Zarif. "Ho parlato con Macron ieri - ha continuato il presidente, che ha parlato prima di un incontro con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi a margine del G7 - Con lui ho un grande rapporto, sapevo quello che faceva".