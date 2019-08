Amazzonia: Movimento focolari e Missione Speranza e Carità, 'Ci uniamo ad appello Papa'

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - Il Movimento dei Focolari di Palermo e la Missione Speranza e Carità si uniscono all’appello accorato e preoccupato di Papa Francesco: “Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l’impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta”. "Ci stringiamo uniti alle Sue preghiere, ma anche alla richiesta di impegno concreto che il Santo Padre ci sollecita", dicono.