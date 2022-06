Centro Veterinario San Francesco, curare gli animali per un mondo migliore

Contenuto sponsorizzato

20 giugno 2022 a

a

a

Un servizio moderno a 360 gradi per soddisfare tutte le esigenze degli amici a quattro zampe e dei loro padroni

Le prestazioni erogate dai professionisti hanno prezzi accessibili alle famiglie in difficoltà

Vivere assieme ad un cucciolo e prendersi cura del suo benessere non è soltanto una scelta che porta gioia e serenità nella vita di tutti i giorni, ma costituisce anche una responsabilità dalla forte valenza sociale. Bambini e anziani, ma anche adulti che vivono da soli, traggono enormi benefici dalla compagnia di un animale domestico, sia esso un gatto, un cane o un esemplare di qualsiasi altra specie. Il contatto quotidiano con gli animali abbassa infatti i livelli di stress, riducendo il rischio di problematiche cardiovascolari, combatte efficacemente la depressione e migliora le capacità relazionali.

A fronte dei numerosi vantaggi apportati dall’adozione di un cucciolo, tuttavia, i padroni di cani e gatti devono affrontare spese non indifferenti per badare alla loro salute. L’Italia, infatti, è uno dei pochissimi Paesi che non hanno abolito l’Iva sulle spese veterinarie nonostante le disposizioni dell’Unione Europea, considerando la salute dei pet al pari dei beni di lusso. In un momento di crisi economica come quello che i cittadini stanno affrontando, questa mancanza si traduce in un ulteriore peso sulle spalle delle famiglie con animali, che spesso per risparmiare si trovano costrette a rinunciare alle prestazioni veterinarie meno urgenti.

Per andare incontro alle esigenze di queste famiglie, garantendo al tempo stesso il benessere dei cuccioli e la serenità dei loro padroni, il Centro Veterinario San Francesco di Rieti ha preso una posizione ben definita, scegliendo di proporsi come alleato delle persone con pet piuttosto che sfruttare la loro sensibilità per aumentare i profitti: i prezzi di tutte le prestazioni erogate dai professionisti del Centro vengono mantenuti nel pieno della sostenibilità dei portafogli delle famiglie, senza subire aumenti dovuti alla crisi. In tal modo il Centro San Francesco offre una visione moderna e solidale della pratica veterinaria, prendendosi cura al tempo stesso degli animali e dei loro proprietari.

VISION: CONIUGARE LA PROFESSIONALITÀ E LA DISPONIBILITÀ CON L’ALTA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

Il fondatore della clinica Remo Pascalizzi ha inaugurato la struttura nel gennaio del 2020

All’interno di una struttura moderna e professionale, dotata di apparecchiature all’avanguardia per lo svolgimento di analisi diagnostiche e interventi di chirurgia, il Centro Veterinario San Francesco vanta un team di professionisti altamente qualificati che ogni giorno si occupano di soddisfare le esigenze dei pazienti e dei loro padroni, trovando di volta in volta la soluzione più indicata per il singolo caso. Lo staff è composto da specialisti di grande esperienza nell’ambito veterinario: il direttore sanitario Ugo Mancini si avvale delle collaborazioni della dottoressa Angelica Pitrola (specializzata in medicina interna e omeopatia), del dottor Nazzareno Pizzoli e della dottoressa Giada Santoprete. Fondamentale anche l’apporto dell’infermiera Serena Sciarra. Per le prestazioni specialistiche più complesse e approfondite, come la neurochirurgia, il Centro si rivolge invece alle cliniche specializzate presenti nella capitale.

IL RUOLO DELLA PROPRIETÀ

La clinica reatina esiste grazie alla visione del suo fondatore Remo Pascalizzi, scomparso lo scorso inverno, che ha inaugurato la struttura nel gennaio 2020 attraverso la società Pascalizzi Srl, che ancora oggi detiene le redini del Centro e ne indirizza l’attività in direzione di una sempre maggiore trasparenza, affidabilità e correttezza nei confronti dei clienti che si rivolgono ad esso.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni erogate è possibile consultare il sito internet , oppure contattare lo staff al numero +39 0746 172 5605.

VISITE

Dagli esami specialistici al ricovero in day hospital

Un’accurata visita clinica è il primo passo per un corretto approccio a qualsiasi problema degli amici a quattro zampe. Presso il Centro Veterinario San Francesco si effettuano, anche senza appuntamento, visite mediche di base, vaccinazioni e prestazioni generiche, ma è anche possibile prenotare una prestazione domiciliare per ricevere direttamente a casa la visita di uno dei professionisti della clinica, evitando così di spostare gli animali che potrebbero soffrire maggiormente del trasporto. Ogni vaccinazione è preceduta da una visita clinica per verificare lo stato di salute del paziente. Grazie all’esperienza della dottoressa Angelica Pitrola, inoltre, presso la clinica è possibile effettuare consulenze omeopatiche per curare in maniera olistica gli animali. Per le prestazioni che non possono essere effettuate in giornata, il Centro offre la possibilità di un ricovero in day hospital in regime ordinario o in day hospital intensivo, specialmente nei casi di patologie che richiedano fleboclisi continuativa e monitoraggio delle funzioni vitali.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.