L'INFISSO, ABILITÀ ARTIGIANA, ORGANIZZAZIONE E PRECISIONE INDUSTRIALE, PASSIONE PER IL PRODOTTO TRADOTTA IN TECNOLOGIA E QUALITÀ

Professionalità ed esperienza: arredare l'ambiente con stile

12 aprile 2022 a

a

a

Un punto di riferimento affidabile per chi ricerca risparmio energetico senza rinunciare alla qualità

Fornitura e installazione di infissi con posa in opera certificata, nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti. Un punto di riferimento per professionalità ed esperienza è proprio l’Infisso, con sede a Borgo Velino, azienda che si contraddistingue sul mercato per l’abilità artigiana, l’organizzazione e la precisione industriale, la passione per il prodotto tradotta in tecnologia e qualità.

i prodotti

Alla continua ricerca delle migliori soluzioni tecniche a vantaggio del cliente, l’azienda è oggi un punto di riferimento nelle tecnologie produttive, nella qualità e certificazione del prodotto e nei propri servizi di consulenza e assistenza al cliente. Nel corso degli anni, l’Infisso ha conquistato il mercato grazie alla capacità di coniugare in maniera ottimale la flessibilità della produzione artigianale e la qualità della lavorazione industriale.

L’Infisso produce finestre, portefinestre, scorrevoli, porte d’ingresso e interne, chiusure esterne in legno, alluminio e legno-alluminio che si contraddistinguono non solo per l’estrema integrità strutturale e funzionalità, ma anche per la loro bellezza e perfetta adattabilità a ogni stile architettonico e ogni gusto, anche il più raffinato. A ciò si aggiunge una vasta produzione di mobili e complementi di arredo su disegno del cliente, che potrà quindi ricevere una proposta esclusiva. I prodotti forniti da l’Infisso, disponibili in decine di possibili configurazioni, con circa venti diversi sistemi d’apertura, sono la soluzione ideale per ogni spazio abitativo o commerciale grazie alla loro caratteristica di integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente e di rispondere con soluzioni su misura a ogni esigenza dell’utente finale.

SGRAVI FISCALI

La riqualificazione degli edifici prevede, fra i diversi lavori che possono essere effettuati usufruendo delle agevolazioni, la sostituzione e la messa in opera di infissi che contribuiscono all’efficientamento energetico delle strutture. L’Infisso è in prima linea nell’assistenza del cliente per garantirgli l’accesso alle detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica. Come leader nella posa in opera certificata degli infissi, fondamentale per un buon isolamento termico e acustico oltre che per un’elevata tenuta ermetica nell’area di attacco di finestre e porte, l’azienda è oggi un punto di riferimento affidabile per chiunque cerchi il risparmio energetico senza rinunciare alla qualità.

L’installazione di un infisso di qualità è infatti la premessa di un risparmio energetico a forte impatto, sia sul portafoglio che sull’ambiente. Nel periodo invernale, infatti, oltre il 60% del riscaldamento che viene prodotto nelle case si disperde all’esterno a causa di serramenti di bassa qualità e non ermetici. Con serramenti dell’azienda l’Infisso si può eliminare definitivamente questo annoso problema e ottenere così un maggiore ed effettivo risparmio quando si ricevono le bollette dell’energia elettrica e del gas.

Grazie al suo servizio puntuale ed efficiente di consulenza, l’azienda assiste il cliente a 360 gradi nella scelta della soluzione migliore al momento disponibile, nel pieno rispetto delle condizioni che consentono di usufruire della detrazione. Per maggiori informazioni: www.linfisso.it.

SERVIZIO

Preventivi e sopralluoghi dal cliente

L’azienda l’Infisso è a disposizione del cliente per effettuare sopralluoghi ed elaborare preventivi gratuiti e senza impegno. Grazie alla consulenza di una squadra di esperti è possibile scegliere le soluzioni più adatte al tipo di abitazione.

Tra i prodotti più all’avanguardia ci sono le finestre antieffrazione “Guardian Angel”, a prova di ladro. Questa struttura, tecnologicamente avanzata, garantisce un efficace sistema anti intrusione. L’utente potrà sempre stare al sicuro in casa grazie alla tecnologia Guardian Angel, che rende delle semplici finestre in serramenti antieffrazione a prova di qualsiasi malvivente.

PERSONALIZZARE

Progettare arredi e mobili su misura

Gli esperti de l’Infisso realizzano progettazioni personalizzate di arredi da interno per ogni tipo di ambiente, fornendo le migliori soluzioni. L’azienda garantisce un servizio di consulenza veloce e a basso prezzo, per ristrutturare e arredare la casa.

I prodotti forniti da l’Infisso, disponibili in decine di possibili configurazioni, con circa venti diversi sistemi d’apertura, sono la soluzione ideale per ogni spazio abitativo o commerciale grazie alla loro estrema versatilità. Si integrano infatti perfettamente in qualsiasi ambiente, garentendo un ottimo risultato in termini estetici e pratici.

COMPETENZA

Posa in opera certificata:

ecco il valore aggiunto

L’azienda l’Infisso garantisce professionalità nell’installazione degli infissi, con la Posa in Opera Certificata, per un buon isolamento sia termico che acustico e un’elevata tenuta ermetica nell’area di attacco di finestre e porte. La posa in opera certificata è un lavoro composto da caratteristiche ben precise: un’organizzata pianificazione delle attività da svolgere, un corretto impiego di prodotti idonei e di qualità per la sigillatura, isolamento e fissaggio degli infissi e posatori qualificati che ricevono costantemente una formazione specifica per la realizzazione della posa in opera certificata.

DETRAZIONE

Bonus infissi 2022: ecco come funziona

Il bonus infissi è stato prorogato nel 2022 dalla Legge di Bilancio. La misura prevede agevolazioni per coloro che acquistano, installano o sostituiscono vecchi infissi con nuovi prodotti per migliorare l’efficientamento energetico dell’abitazione. Per poter beneficiare dell’Ecobonus è necessario che le parti sostituite o modificate delimitino un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che garantiscano un valore di conduttività termica minore o uguale al limite stabilito per le fasce climatiche delle differenti zone. Si può ottenere una detrazione fiscale del 50% per una spesa massima di 60mila euro per ogni immobile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.