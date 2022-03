RI.EL.CO. Pionieri di una sostenibilità reale

Contenuto sponsorizzato

01 marzo 2022 a

a

a

Agevolare è sempre stato il suo obiettivo, fra prestazioni elevate dell’impiantistica e ricerca della salvaguardia ambientale

L’efficientamento energetico spesso si scontra con l’esigenza della salubrità dell’aria

L’efficientamento energetico è sulla bocca di tutti, come lo è anche, a fronte del periodo pandemico trascorso, la salubrità dell’aria. Due elementi non facili da tenere assieme, ma con la giusta esperienza nell’impiantistica d’avanguardia è possibile. Il territorio di Rieti vanta da questo punto di vista una primatista sul campo, nata come studio di progettazione e diventata oggi anche impresa certificata di costruzioni generali. Si tratta della RI.EL.CO. IMPIANTI, impegnata da sempre nella progettazione e nella realizzazione di impianti volti a favorire la sostenibilità dei consumi ma anche la salubrità dell’atmosfera indoor. Si tratta di sistemi complessi, capaci di spostare la lancetta in termini di risparmio. La sua esperienza nel settore, unita alla collaborazione storica con enti e ministeri - fra questi il Cnr - e università, rendono l’impresa pioniera di un vero e proprio efficientamento energetico, quello che ha a cuore l’ambiente. Soprattutto nelle grandi strutture, per le quali Rielco realizza i suoi impianti - a livello industriale, per il terziario avanzato-, l’efficientamento energetico (che passa per isolamento termico e coibentazione) si scontra con l’esigenza della salubrità dell’aria. Un elemento non trascurabile, spiega l’ingegner Carmine Rinaldi Amministratore Unico della RI.EL.CO. IMPIANTI, soprattutto a fronte di ciò che ha insegnato la pandemia.

Dall’altra parte c’è il mondo della ristrutturazione e dell’edilizia, dove elemento quanto mai prioritario - trainante, per rimanere in tema - è diventato l’efficientamento energetico, che si presenta come prospettiva ottimale grazie alle recenti agevolazioni previste da bonus e Superbonus. Qualche realtà ha saputo improvvisarsi su questo campo, ma Rielco è invece sinonimo di impiantistica di eccellenza e prestazioni efficienti e sostenibili perché l’efficienza è sempre stata il suo “pane quotidiano”.

RISPARMIO

Un know-how forte e già collaudato

Oggi Rielco è un punto di riferimento indiscusso sul fronte 110% e altre detrazioni. Già in passato, l’azienda aveva lavorato con contratti a garanzia di risultato, realizzando a costo zero impianti che poi permettevano di recuperare i costi proprio dall’efficienza degli interventi effettuati.



L’IMPEGNO

Un’eccellenza per industrie, privati ed enti

Rielco è un’azienda all’avanguardia sulle agevolazioni fiscali. Con le sue maestranze l’impresa, certificata nelle costruzioni generali, partecipa inoltre a gare d’appalto del territorio. Rielco annovera poi la realizzazione di successo di una struttura per la sede del Cnr di Pisa, premiata due anni fa all’Ecomondo come una delle dieci strutture ecocompatibili realizzate in Italia. Si tratta di una sopraelevazione realizzata in legno lamellare, diventata il punto da cui vengono gestiti tutti i domini “.it” d’Italia. Alla base del progetto c’è una tecnologia all’avanguardia per gli impianti elettrici, ricambio dell’aria e condizionamento. Una soddisfazione che rende l’impegno massiccio odierno sul credito d’imposta altrettanto rilevante. Rielco è infatti al servizio dei privati per interventi su condomini e unità immobiliari, oltre che per le strutture industriali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.