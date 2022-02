Impresa Edile di Rizza Valentina, un punto di riferimento nel settore

Contenuto sponsorizzato

Dal rifacimento di impianti elettrici e idraulici al pronto intervento: i servizi sono numerosi

Il personale specializzato affianca i clienti a 360° durante ogni fase dei lavori sui locali da ristrutturare

Quando fra i piani di un proprietario di casa si affaccia il progetto o la necessità di ristrutturare il proprio immobile, apportare migliorie o ripararne alcune parti, è bene che l’intero percorso venga seguito da un’impresa edile che possa vantare personale specializzato per affiancare il cliente in ogni fase dei lavori.

In questo campo si muove l’impresa edile fondata dalla signora Valentina Rizza, una realtà che fa del proprio punto di forza l’altissima attenzione per le necessità del cliente.

UN’OFFERTA COMPLETA

L’impresa offre servizi edili a 360°, dalle costruzioni alle ristrutturazioni, passando per il rifacimento di impianti elettrici o idraulici, il montaggio e la manutenzione delle caldaie e la fornitura di rivestimenti interni ed esterni nonché di strutture in legno e ferro.

L’idea di fondare una propria società nasce circa sei anni fa quando, affiancando il marito sul posto di lavoro, Valentina ha modo di appassionarsi al mondo dell’edilizia sviluppando anche competenze fondamentali e occhio critico utile per indirizzare i clienti in maniera ottimale verso la tipologia di servizio perfetta per le loro esigenze specifiche. L’impresa nasce, così, a settembre del 2021, un nuovo progetto che vanta un’organizzazione interna impeccabile grazie alla collaborazione con un buon numero di operai professionisti. A breve, inoltre, la società si espanderà andando a inglobare anche un’agenzia immobiliare, altro grande sogno di Valentina, che andrà a completare l’offerta dell’impresa edile. In cantiere c’è anche l’apertura di un negozio monomarca specializzato nella vendita di rivestimenti - per bagni, infissi e porte, per citarne alcuni - altro core business dell’impresa che possiede già un marchio proprio per questa tipologia di prodotti.

PARTNERSHIP

UNA RETE DI COLLABORATORI SPARSI SUL TERRITORIO

Il progetto è portato avanti in collaborazione con EdilG costruzioni srl di Francesco Guzzetti e con Tende da sole di Giuseppe Rizza. In ambito progettuale si collabora con Dadolina design. L’impresa ringrazia in particolar modo Stefano Rizza, Giuseppe Cetrangolo, George Tanase, Gabriele Ulizi e Francesco Testa.

PUNTI DI FORZA

OPZIONI MIRATE PER RINNOVARE ESTERNI E INTERNI

Fra i servizi offerti spicca, certamente, la ristrutturazione chiavi in mano. Grazie alla rete di contatti sviluppata durante gli anni di affiancamento presso la ditta EdilG di Francesco Guzzetti, marito di Valentina, oggi l’impresa è in gradi di contare sull’aiuto di un gran numero di professionisti, in modo da garantire altissima specializzazione per tutti i lavori svolti all’interno dell’appartamento. Fra gli utilimi progetti, l’impresa si è occupata della ristrutturazione di un intero appartamento con rifacimento di bagni, salone, camera, camerette e cucina in muratura. Perfino gli infissi sono stati forniti dalla società di Valentina Rizza, un servizio per il quale spesso è possibile sfruttare il bonus con detrazione del 50% e sconto in fattura. Si opera anche sugli esterni con fornitura e posa di pavimentazione, dal porfido al cemento stampato fino al prato sintetico. Attivo anche il servizio di pronto intervento notturno in caso di necessità per manutenzione ordinaria

e per manutenzione straordinaria.

