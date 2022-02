Mondo Riabilitazione, servizi ambulatoriali o a domicilio per il ripristino delle funzionalità

Contenuto sponsorizzato

Centri di Logopedia, Fisioterapia, e Psicomotricità per tutelare la salute dei soggetti affetti da invalidità

Sono presenti due centri a Rieti e Poggio Mirteto, accreditati presso il Servizio Sanitario

La prima regola da seguire per supportare le persone nel ripristino delle loro funzionalità motorie, psichiche o neurologiche è fornire loro informazioni utili e aggiornate sulle tecniche più efficaci a disposizione, accompagnate da un’assistenza di qualità concepita su misura della problematica da risolvere. Tutto questo rientra fin dai primi anni Duemila nell’attività quotidiana di Mondo Riabilitazione. Si tratta di una rete di centri riabilitativi nata nel 2000 da una costola dell’Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (Airri), il cui fondatore è stato tra i fautori della legge 118/71 per la tutela sociale, sanitaria e riabilitativa dei mutilati e degli invalidi civili. Questa realtà si occupa, infatti, di erogare sul territorio prestazioni di riabilitazione a favore di persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale, trattando pazienti neurologici e ortopedici di tutte le età, con un focus particolare sui disturbi dello spettro autistico.

UN’ECCELLENZA DEL SETTORE

I centri medici di Mondo Riabilitazione sono strutture extra-ospedaliere accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale del Lazio, finalizzati al recupero e alla rieducazione funzionale mediante una presa in carico globale del paziente. Quest’ultimo viene seguito da un team di professionisti sia presso il proprio domicilio che negli ambulatori specializzati di Rieti e Poggio Mirteto.

I centri riabilitativi prestano la massima attenzione all’innovazione tecnologica e allo sviluppo della telemedicina, che si è rivelata fondamentale per i pazienti più fragili durante le fasi più cupe della pandemia da Covid-19. La teleriabilitazione rappresenta l’avvenire della medicina riabilitativa e richiede l’adozione di tecnologie all’avanguardia su cui Mondo Riabilitazine continuerà ad investire nel prossimo futuro. L’obiettivo? Si punta a una continuità assistenziale tesa a soddisfare i bisogni espressi o latenti dei pazienti che si affidano alla struttura, attraverso una metodologia d’intervento che tenga conto in maniera globale delle esigenze e delle aspettative del paziente e dei suoi familiari, oltre che delle menomazioni e delle abilità residue e recuperabili del soggetto interessato dalla riabilitazione

IL FOCUS

LE VARIE TERAPIE CHE RISPETTANO IL PAZIENTE

Il primo centro di Mondo Riabilitazione è stato aperto nel 2004 nel comune di Collevecchio e successivamente trasferito a Poggio Mirteto Scalo, nel cuore della Sabina. Nel 2013 è stata invece inaugurata la sede di Rieti, moltiplicando il numero di servizi offerti che oggi includono fisioterapia, logopedia, riabilitazione neurologica e motoria, rieducazione ortopedica, terapia cognitiva e occupazionale, rieducazione posturale e respiratoria, massoterapia, linfodrenaggio, tecarterapia, magnetoterapia e molte altre prestazioni di eccellente qualità.

Il numero di pazienti curati in quindici anni di attività ammonta a quasi 13 mila persone, a dimostrazione della qualità organizzativa garantita attraverso l’individuazione di procedure standardizzate per l’erogazione delle prestazioni, capaci però di tenere conto delle esigenze personali del singolo paziente.

QUALITÀ

UN RICONOSCIMENTO PER I SERVIZI OFFERTI

Il 5 febbraio 2009 Mondo Riabilitazione, ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità. Attraverso tale certificazione il centro effettua un monitoraggio dei propri indicatori di prestazione nello svolgimento delle proprie attività anche per quanto riguarda la soddisfazione del paziente, mediante questionari disponibili nell’accettazione degli ambulatori.

SOLIDARIETÀ

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Mondo Riabilitazione è perfettamente integrato nel territorio in cui opera da oltre quindici anni, intrattenendo frequenti rapporti di collaborazione con le realtà sportive e commerciali della zona. Il centro riabilitativo supporta infatti l’associazione di calcio dilettantistico ASD Poggio Mirteto Calcio e l’associazione Cantalupo Ciclistica. In occasione del tragico terremoto del 2016, inoltre, Mondo Riabilitazione si è adoperato per aiutare le aziende della zona colpita regalando a tutti i propri dipendenti dei pacchi natalizi con i prodotti provenienti dalla zona di Amatrice, al fine di supportare economicamente le attività colpite dal sisma.



