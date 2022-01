AGRIFUTURA L'AZIENDA, CON RADICI GIÀ AGLI INIZI DEL 1900, RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO CON I SUOI SERVIZI PER OGNI SETTORE

Contenuto sponsorizzato

Una storia che guarda lontano

La ditta effettua anche la duplicazione delle chiavi, la rigenerazione folletti, la sostituzione di pile orologi

È il 1900. Benedetto Angeletti fonda, in terra Sabina, una ditta di forniture agricole ed edili. È fra i primi del territorio a mettere in piedi nel 1930 un’attività di riferimento per diversi settori, quella che oggi prende il nome di Agrifutura. Passa di padre in figlio, da Benedetto ad Amedeo, e poi da Amedeo a Tolomeo Augusto. Proprio con quest’ultimo, nel 1965, inizia un nuovo modello di gestione. Insieme alla moglie Claudia Brugnoletti, il giovane Angeletti conduce con spirito innovativo l’azienda, riportandola dove tutto ebbe inizio. Oggi, a Stimigliano Scalo, Alessandro e Luigi raccolgono il testimone di un’attività che è sempre stata e continua ad essere un riferimento per il territorio.

Chi siamo

Dal 1965 Agrifutura lavora per rifornire al meglio diversi settori. Ferramenta, agricoltura, fitosanitari, idraulica, elettricità, concimi. Ma i servizi della ditta coprono dal noleggio delle attrezzature alla rigenerazione dei folletti. Inoltre, presso Agrifutura, è possibile effettuare le copie delle chiavi (auto e non solo) grazie al centro di duplicazione della ditta. Altre operazioni come l’affilatura di coltelli, ma anche la sostituzione di pile e orologi sono parte dell’attività quotidiana del personale di Agrifutura. I clienti possono trovare infatti nella ditta non solo una sicurezza per il rifornimento di materiali di diverso genere, ma anche servizi accurati e precisi, attenti in primo luogo alle necessità e alle urgenze delle attività. In particolare, Agrifutura, come lascia intendere il nome stesso, è in costante ascolto delle esigenze del settore agricolo. In virtù di questa storica vocazione agricola che contraddistingue l’azienda, presso Agrifutura è oggi possibile noleggiare attrezzature specifiche.

PERSONE

Accanto a tutti i clienti con la cura di sempre

Durante il tempo pandemico Agrifutura si è impegnata costantemente per stare accanto ai suoi clienti fornendo, in linea con tutte le disposizioni, i servizi necessari. Al cuore dell’attività, infatti, rimane intatta l’attenzione alla persona.

NOLEGGIO

I migliori marchi per macchinari d’eccellenza

Quella nei confronti dell’agricoltura è una passione antica per la ditta che oggi, da Stimigliano Scalo, consolida sempre più la propria attività. Presso Agrifutura non solo è possibile usufruire di una molteplicità di servizi, dalla ferramenta all’idraulica, solo per fare degli esempi. Al centro del lavoro di Agrifutura vi è il noleggio di tutte quelle attrezzature agricole (new entry Mini escavatore 15 ql Kubota), di media o piccola dimensione, che permettono la lavorazione, la cura, il mantenimento e il rinnovo di giardini e spazi verdi. Dalla trivella a motore, al tagliasiepi, fino al biotrituratore Zenia. La ditta rimane infatti costantemente aggiornata sui progressi del settore e mira a contribuire, con il suo servizio noleggio, alla qualità e alla semplicità dei processi. Come dice anche il nome l’azienda Agrifutura, guarda al futuro.

