FARMACIA LUCREZIA ROMANA TAMPONI, COSMETICA E CURA DEL CORPO OLTRE AI SERVIZI TRADIZIONALI

Un importante presidio per la salute dei cittadini

Molto più di una semplice farmacia di paese: servizi all’avanguardia e massima attenzione al paziente

Dall’inizio dell’anno, a Poggio Nativo è operativa una nuova farmacia all’avanguardia che sta svolgendo un ruolo fondamentale nella lunga battaglia contro l’epidemia da Covid-19. Non soltanto la nuova Farmacia Lucrezia Romana vende mascherine di tipo FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi, ma soprattutto offre finalmente alla comunità della frazione di Casali di Poggio Nativo un luogo dove poter svolgere in sicurezza il test del tampone antigenico rapido. Fino a questo momento, infatti, per gli abitanti della zona era molto difficile rilevare un’eventuale positività o monitorare preventivamente il proprio stato di salute poiché non vi erano farmacie abilitate nei dintorni.

I SERVIZI

Forte di una consolidata esperienza sul territorio della capitale, dove sorgeva la vecchia sede della Farmacia Lucrezia Romana, la dottoressa Marisa Vanni gestisce insieme alla famiglia la nuova struttura di Poggio Nativo, dove offre servizi all’avanguardia che si distinguono dalla tradizionale offerta delle farmacie locali. Oltre al monitoraggio della diffusione del Covid-19, infatti, nei locali di via Farense 43 si possono effettuare tutte le analisi classiche, dalla glicemia al test delle urine, oltre che trattamenti dermatologici, foratura dei lobi, analisi di tipo cardiologico, misurazione della pressione e così via. Per aumentare il supporto offerto alla cittadinanza, i titolari prevedono di introdurre anche la figura di un infermiere che si occuperà della somministrazione dei farmaci in caso di necessità.

COSMETICA

Tutto per la cura del corpo

Una delle peculiarità della Farmacia Lucrezia Romana di Casali di Poggio Nativo è la particolare attenzione prestata alla cura del corpo. Attraverso delle giornate promozionali organizzate a cadenza mensile, la farmacia promuove i migliori prodotti cosmetici in commercio grazie alla collaborazione con una promoter specializzata che effettua analisi dermatologiche e individua il protocollo quotidiano di beauty routine e skin care più indicato sulla base delle caratteristiche della pelle di ciascun cliente.

Sugli scaffali della farmacia si trova un assortimento completo di prodotti cosmetici, in cui vengono rappresentati tutti i marchi più popolari e rinomati nell’ambito della cura del corpo.

Accanto a questa caratteristica distintiva, la farmacia della dottoressa Marisa Vanni si propone come un punto di riferimento indispensabile per tutti gli abitanti della zona, i quali, non avendo a disposizione un pronto soccorso nelle vicinanze, fanno affidamento sulla competenza dei farmacisti in caso di dubbi sul proprio stato di salute.

FARMACI

Consegna gratuita direttamente a domicilio

Nell’epoca del Covid-19, in cui gli spostamenti sono spesso impediti a causa delle quarantene, la Farmacia Lucrezia Romana va incontro alle esigenze della comunità offrendo un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. In caso di prodotti di difficile reperimento, la farmacia si affida ad un corriere che si rifornisce presso la Farmacia Vaticana.

