Un soggiorno da sogno in collina

Rilassarsi nel verde con lusso

Una due giorni in Sabina sarà fonte di scoperte culturali e culinarie uniche, ma per godere al meglio delle peculiarità della regione e della vista sulle colline che la compongono, non può mancare un soggiorno in una delle strutture più conosciute dell’Appennino. Situata nella campagna che si estende tra Lazio e Umbria, La Villa Luxury Guest House saprà accogliervi con calore e professionalità, aggiungendo un tocco di classe alle vostre vacanze. La piscina esterna, circondata da un giardino di oltre 3000 metri quadrati, diventerà facilmente la zona relax ideale di cui avete bisogno per ricaricare le energie in vista delle attività che vi aspettano il giorno seguente.

E per una cena che ben si adatta alla ruralità della zona, si potrà usufruire dell’angolo barbecue a bordo piscina. Corredato di forno e camino, si presta perfettamente a grigliate in compagnia. Tra comfort e tranquillità, sarà poi possibile svagarsi anche giocando a biliardo nella sala interna, o allenandosi nel campo di beach volley. Lo spazio della villa può così prestarsi a molte attività, diventando un luogo in cui trascorrere del tempo in completa serenità. La posizione strategica permette poi di raggiungere con facilità i punti di interesse sia della regione laziale, sia di quella umbra, per coniugare piacere e conoscenza in un connubio irripetibile.

Comfort Assoluto

Per gli ospiti che desiderano rilassarsi al caldo, sono disponibili televisori provvisti di Sky, Netflix e Dazn, per restare al passo con le trasmissioni sportive o televisive di cui si è appassionati. A completare il quadro, un potente wi-fi presente in tutta la struttura e un comodo parcheggio coperto gratuito.

