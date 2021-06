Green House, l'esperienza di due coniugi nel campo del giardinaggio viene messa a disposizione dei clienti per servizi di potatura, ma anche per vere opere d'arte

Contenuto sponsorizzato

25 giugno 2021 a

a

a

Una bellezza green che sa dare serenità

Oltre al vivaio, questa realtà dispone anche di serre per la cura di fiori e piantagioni di ortaggi

È una storia che nasce da una passione di famiglia quella di Green House di Arianna Moscatelli. Lo scorso ottobre Arianna, assieme al marito, decidono di mettere a frutto la loro maturata esperienza nel campo del giardinaggio imbarcandosi in un nuovo progetto: un vivaio da curare e gestire insieme. Negli anni passati, i due si sono sempre occupati di lavori di giardinaggio e, con l’acquisizione di competenze sempre nuove, ben presto è arrivato anche il desiderio di iniziare un percorso del tutto personale. Il vivaio, in particolare, è stato pensato per essere un luogo accogliente nel quale passare qualche ora di relax. I clienti possono, infatti, godere della vista delle molte e diverse piante ornamentali che decorano il vivaio abbellito anche da un laghetto di recente inserimento, fiore all’occhiello del luogo.

PROFESSIONISTI A 360 GRADI

Oltre a ospitare i visitatori nella propria oasi di tranquillità, Arianna e suo marito si specializzano anche in alcuni servizi legati al giardinaggio. Per esempio, sono leader nel campo delle potature di alberi ad alto fusto. Dai pini ai cipressi, i due hanno una soluzione per ogni tipo di esigenza. Di recente, infatti, hanno acquistato una piattaforma aerea che li aiuta a raggiungere anche i rami più alti. Un altro servizio importante offerto da Green House è la posa del prato pronto. Il lavoro viene svolto con precisione e cura dei dettagli garantita da un’esperienza pluriennale. In questo modo, la piena soddisfazione del cliente è assicurata: il manto erboso contribuisce a ridare vita a qualsiasi giardino e il risultato è immediatamente visibile.

Clicca qui per scaricare il PDF GREEN HOUSE

TALENTO BOTANICO

Quando il verde è al servizio della creatività

Oltre alla gestione del vivaio e delle serre dedicate alla cura scrupolosa di ortaggi e fiori, in Green House ci si occupa anche di creare dell’arte da zero. Si sa, il verde visto in ottica decorativa è sempre una gioia per gli occhi. Lo sanno bene i due coniugi a capo di Green House che, da tempo, hanno intrapreso un percorso formativo per poter offrire ai propri clienti la possibilità di avere delle vere e proprie sculture fatte di siepi e cespugli. Parliamo di un’arte antichissima, quella topiaria, che risale addirittura all’epoca dell’Antica Roma. Queste tecniche di potatura vengono usate ancora oggi per ridare vivacità ed eleganza a giardini, parchi e prati. Solitamente si tratta di piante alle quali vengono date forme geometriche o perfino di animali. Insomma, in questo campo si può davvero dare libero sfogo alla fantasia, ma non è facile trovare esperti del settore. Arianna e suo marito sono gli unici a offrire un servizio simile nella zona di Rieti. La creatività del duo a capo di Green House, però, non si esaurisce così: la coppia, in effetti, si occupa anche di creare dei veri e propri giardini zen. Le composizioni, in grado di infondere tranquillità in chi si trovi a osservarle, sono create dall’accostamento di sassolini colorati e piante poco impegnative da curare come le piante grasse.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.