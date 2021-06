Contenuto sponsorizzato

Istituto di Vigilanza privata viterbo, un’azienda con alle spalle quasi 70 anni di esperienza che opera su tutta la provincia a favore di chi lo necessita

Offerte su misura per garantire sicurezza

L’impresa è sempre stata al passo con le rivoluzioni del settore, adottando le tecnologie più avanzate

In base a quanto riportato da numerosi studi per quanto concerne il settore della sicurezza si è evidenziato come in Italia la criminalità sia in calo. Un trend positivo che si conferma anche nell’anno della pandemia, tuttavia la paura rimane. Per sentirsi al sicuro, quindi, è necessario affidarsi a realtà esperte nel settore, come l’Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo.

CHI SONO

Fin dalla sua nascita nel 1948, l’Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo, realtà che opera nell’ambito del settore della sicurezza su tutto il territorio della provincia, ha eccelso nei settori di sicurezza, tecnologia e personale qualificato.

Fondata da Vincenzo Marcoccia, padre dell’attuale amministratore unico, l’Istituto rappresenta un punto di riferimento che con il passare degli anni ha saputo stare al passo con le rivoluzioni del settore. A oggi, infatti, riesce a offrire le più avanzate tecnologie nell’ambito della sicurezza e della videosorveglianza, investendo costantemente in apparecchiature e tecnologie moderne che rispondono ai più elevati standard di qualità.

I SERVIZI

Forte di quasi 70 anni di esperienza, l’Istituto di Vigilanza Privata offre i suoi servizi a cittadini privati, negozi, aziende, enti, uffici, banche, musei e numerose altre realtà che hanno necessità mirate per la sicurezza e la sorveglianza.

Nello specifico, l’Istituto offre sistemi di antitaccheggio per supermercati e negozi, un servizio specifico per la contazione, la custodia, la scorta e il trasporto di valori, impianti antintrusione senza fili a Viterbo con installazione presso edifici, abitazioni privati, banche, musei e ogni tipologia di esercizio commerciale e il servizio di portierato a Viterbo a supporto della sicurezza di edifici, strutture alberghiere, residence e qualsiasi luogo lo necessiti. Ma non solo. L’Istituto di Vigilanza Privata, infatti, si occupa anche della fornitura di telesoccorso, videosorveglianza e teleallarmi con intervento immediato, oltre che di servizi di sorveglianza e vigilanza fissa.

PRESTAZIONI PERSONALIZZATE

Nel corso degli anni, l’Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo ha dimostrato di saper interpretare le mutevoli esigenze del mercato, riuscendo sempre ad andare incontro alle richieste diversificate di un settore in continua evoluzione. L’azienda è riuscita, quindi, a trasformarsi in una società di successo altamente specializzata e in grado di assicurare servizi di sicurezza privata qualificati tramite uno staff professionale.



AGGIORNAMENTO COSTANTE

Fare affidamento su uno staff preparato

Gli operatori dell’Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo sono in costante aggiornamento, elemento imprescindibile del loro lavoro. A dimostrazione di ciò, c’è il raggiungimento e il mantenimento di un sistema aziendale di gestione per la qualità e l’ambiente conforme alle norme ISO 9001, ISO 10891 e ISO 14001.

