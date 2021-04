Un'agenzia di pulizie d'eccellenza 

Contenuto sponsorizzato

Trascorrere il proprio tempo in un ambiente pulito e sanificato oltre che piacevole, è oggi più che mai necessario. Per questo, è importante avvalersi di un team di esperti per poter rendere la propria abitazione fresca ed igienizzata, in modo particolare se un luogo è stato chiuso per molto tempo.

In questo campo, l’agenzia di pulizia Voglia Di Pulito è il partner ideale a cui affidarsi. Fondata da Davide Valletti e con base a Tarquinia, la società stupisce i suoi clienti grazie alla tempestività e alla spiccata capacità di risolvere problemi di qualsiasi natura.

Qualità

Con l’obiettivo di raggiungere un risultato ottimale e soddisfare i proprietari di casa, Voglia Di Pulito utilizza prodotti di prima qualità. Dai detersivi per pavimenti a quelli per i vetri, la gamma di prodotti usati è ipoallergenica e priva di profumazioni forti. L’agenzia predilige le linee di Winni’s, marchio che crea soluzioni green e sostenibili.

La società è aperta al confronto e riceve con piacere tutti i consigli necessari utili a migliorare il servizio. L’affidabilità dell’azienda è confermata dalle numerose e certificate recensioni lasciate dai suoi clienti, entusiasti e soddisfatti del servizio.

Per le case di villeggiatura

Voglia Di Pulito è una ditta specializzata nella pulizia di seconde case o luoghi di villeggiatura (aperti dunque in un determinato periodo dell’anno). Voglia Di Pulito è fondamentale per riportare al suo massimo splendore un appartamento che, rimasto chiuso l’intera stagione invernale, è infestato da polvere ed umidità. In casi come questi, la mole di lavoro è significativa e una singola persona, per quanto volenterosa e determinata, non riuscirà ad equiparare il lavoro di una squadra di operai specializzati per questo tipo di interventi.

Inoltre, come sottolinea Davide Valletti, è importante che durante le vacanze si trascorrano momenti di relax con i propri amici o la propria famiglia. Le pulizie rappresentano una preoccupazione in più di cui si possono occupare proprio le agenzie specializzate.

Voglia Di Pulito opera organizzando, innanzitutto, un sopralluogo sul posto, per poi effettuare una consulenza gratuita con il cliente. Dopodiché, Voglia Di Pulito invia il preventivo tramite e-mail con il sistema di pagamento scelto. La filosofia aziendale non prevede listini pre-stilati, ma ogni preventivo è studiato basandosi sulle reali esigenze di ogni richiesta.

Per le case ristrutturate

Voglia Di Pulito si occupa delle case che hanno appena subito una ristrutturazione offrendo due pacchetti: il servizio base e quello gold. Per entrambi, l’azienda si occupa di spolverare le pareti, gli infissi e le finestre, del lavaggio dei vetri, dell’aspirazione e lavaggio del pavimento.

Inoltre, l’agenzia offre un servizio dedicato al pre e al post trasloco. Per entrambi, i professionisti di Voglia Di Pulito spolverano infissi, porte e finestre, lavano vetri, aspirano e lavano i pavimenti e si occupano della mobilia interna ed esterna.

Per i condomini

Per le pulizie condominiali, è sempre meglio affidarsi a professionisti del settore, i quali sapranno soddisfare tutte le esigenze manifestate da ogni inquilino del palazzo. Appoggiarsi ad un’agenzia esterna significa non doversi occupare di nulla, con la garanzia di ricevere i migliori risultati ed evitare discussioni. A causa della pandemia, inoltre, è essenziale che ogni luogo comune venga sanificato con prodotti ad hoc.

A differenza di altre ditte che offrono servizi generici, che spaziano dalle pulizie di alberghi, uffici, studi medici, Voglia Di Pulito si dedica a due settori in particolare. Oltre alla pulizia di abitazioni private (in casi specifici), l’azienda si occupa di pulizie condominiali. Scegliendo la qualità anziché la quantità, la società dispone di una lista limitata di clienti.

Inoltre, Voglia Di Pulito crede nell’importanza di poter instaurare rapporti duraturi nel tempo, affinché si possa creare fiducia e collaborazione. Solo per i clienti amministratori di condominio, oltre alle normali pulizie, l’agenzia provvede alla sostituzione delle lampadine (senza costi di manodopera), a interventi urgenti legati al funzionamento di citofoni, serrature, cassette postali e timer luci scale. Questo tipo di manutenzioni possono essere utili a risparmiare tempo e denaro. Infine, la società ha deciso di non sottoporre obblighi di contratto e garantisce che ogni dipendente è assicurato.

Consigli per il mantenimento

Si sa, le pulizie di casa non sono mai abbastanza. Dopo il lavoro di Voglia Di Pulito, è importante che il proprietario di un’abitazione possa mantenere delle condizioni ottimali di pulizia, almeno fino al ritorno dell’agenzia. Come? Togliendo la polvere dalle superfici di tanto in tanto, utilizzando panni morbidi leggermente umidi. È sconsigliato utilizzare spray antistatici o simili perché rovinano le superfici lignee. Inoltre, è bene sgrassare con cura i mobili della cucina con una soluzione naturale, composta, ad esempio, da acqua, aceto e bicarbonato.

Contatti

Per poter ottenere maggiori informazioni si può consultare il sito . Altrimenti, è possibile contattare la ditta all’indirizzo [email protected] oppure chiamando il numero +30 351 800 0021. A questo numero, si può lasciare in segreteria un messaggio per poter essere richiamati. Infine, Voglia Di Pulito offre la possibilità di compilare un form sul proprio sito web ed ottenere una consulenza gratuita.



