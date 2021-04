Contenuto sponsorizzato

Accompagnare i propri cari nell’ultimo viaggio è sempre doloroso, farlo affidandosi a dei professionisti in grado di rispettare il dolore di quei momenti diventa dunque fondamentale. La lunga esperienza maturata nel tempo dall’Agenzia funebre Francesconi & Chiarelli è un sinonimo di garanzia per chi abita nella provincia di Viterbo. Una realtà efficiente, riservata ed estremamente rispettosa delle situazioni che si creano quando viene a mancare una persona cara. In attimi così delicati, quando anche la lucidità viene inevitabilmente meno, sapere di essere in ottime mani per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento di un funerale è un fardello in meno da dover portare con sé.

L’Agenzia funebre Francesconi & Chiarelli non si fa carico solamente degli aspetti relativi all’organizzazione del funerale e del trasporto funebre, ma si occupa anche di tutte quelle problematiche burocratiche che si possono venire a creare in caso di decesso, sostenendo e affiancando le famiglie durante giornate sempre difficili da affrontare. L’esperienza che soltanto i lunghi anni di servizio nel settore riescono ad assicurare, la grande qualità dei prodotti funerari offerti e una costante ma mai indiscreta attenzione alle esigenze dei clienti rappresentano uno dei punti di forza di un’impresa che è diventata un punto di riferimento sul territorio di Capranica e di tutta la provincia di Viterbo. Il personale dell’agenzia è reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che si tratti di feriali o festivi. Sentirsi a proprio agio anche nel più terribile dei momenti non è semplice, i professionisti dell’agenzia cercheranno in ogni modo di riuscire in questa impresa a tratti improba, ponendosi con tatto e delicatezza per cercare di alleviare un dolore impossibile da misurare.

I servizi

L’agenzia è organizzata per predisporre riti funebri di ogni tipo, non solo religiosi ma anche civili, assecondando anche le esigenze di chi crede in religioni diverse da quella cattolica. Gli operatori dell’organizzazione si occupano della composizione e del trattamento delle salme, dalla vestizione alla tanatoestetica, fino alla predisposizione della camera ardente. L’agenzia realizza inoltre composizioni e addobbi floreali in base alle richieste del cliente, occupandosi anche della pubblicazione dei necrologi, se graditi, e all’affissione dei manifesti e delle partecipazioni al lutto con eventuale utilizzo di immagini di ricordo della persona scomparsa. Tra i servizi dell’Agenzia Francesconi & Chiarelli, anche la possibilità di trasportare salme e urne cinerarie in tutta Italia e all’estero, con particolare attenzione per i trasporti in Moldavia, Romania e in tutto l’Est Europa. Vengono sempre utilizzati veicoli di ultima generazione, garantendo che il trasporto funebre sia effettuato garantendo un altissimo livello qualitativo. In aggiunta ai servizi funebri di base, possono essere realizzate una serie di attività legate all’arte cimiteriale, che siano dedicate alla tumulazione della salma o alla cremazione tramite urne cinerarie. In attesa di una sepoltura definitiva, l’agenzia può garantire una tumulazione provvisoria gratuita. Gli artigiani dell’agenzia realizzano incisioni su lapidi e progettano la costruzione di tombe ed edicole votive, provvedendo anche ai servizi di manutenzione periodica di tombe, cappelle e loculi in assenza dei congiunti. Per chi lo richiedesse, viene anche organizzata la preparazione dei biglietti di ringraziamento personalizzati, con o senza le foto della persona scomparsa. Inoltre, l’agenzia mette anche a disposizione dei prodotti e degli articoli legati al ricordo e alla commemorazione dei defunti: il giusto arredo per i luoghi dove si trovano ospitati i vostri cari per il loro eterno riposo.

Le pratiche

L’agenzia è pronta ad affiancare le famiglie all’interno del dedalo legislativo e burocratico che si può innescare per le pratiche relative alla cremazione. Si tratta di una scelta sempre più diffusa, ma non così scontata come può sembrare. Se non è destinata all’inumazione o alla dispersione delle ceneri, l’urna cineraria deve essere formata da un materiale solido non degradabile e chiusa con saldatura, recando all’esterno le generalità che si usano tradizionalmente anche nelle lapidi. La domanda di cremazione deve essere presentata presso il sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso: tale domanda può essere consegnata dal coniuge, da un parente del defunto o da un incaricato, come nel caso dell’addetto dell’impresa di Onoranze Funebri, e deve includere i documenti che comportano la volontà del defunto di essere cremato, il certificato del medico che esclude il sospetto di morte dovuta a reato, il certificato di rimozione di un eventuale pacemaker e l’imposta di bolla sulla domanda e sull’autorizzazione. Sono pratiche necessarie ma estremamente sgradevoli da seguire, ed è per questo che rivolgersi ai professionisti dell’agenzia può aiutare ad alleggerire un carico non solo pratico ma anche emotivo difficile da sopportare altrimenti.

Sono moltissime le pratiche di cui bisogna farsi carico in caso di un decesso. L’Agenzia funebre Francesconi & Chiarelli può occuparsi di tutto ciò che di burocratico, amministrativo e fiscale può essere sbrigato in quei difficili momenti: dallo spostamento delle salme o di resti e ceneri, sia in ambito cittadino che per trasferimenti in altro luogo, sia per quanto riguarda aspetti legati a quella che era la vita quotidiana della persona scomparsa, come la disdetta della pensione o le pratiche relative alla reversibilità della stessa. Aspetti delicati, ai quali magari si fatica a dedicare attenzione quando si è presi dal lutto, ma che invece meritano una grandissima cura, per evitare di incorrere in problemi che potrebbero capitare in futuro.

Nel momento più difficile, dunque, non lasciate che il dolore vi annebbi: rivolgetevi a professionisti in grado di non crearvi ulteriori pensieri. Scegliere l’Agenzia funebre Francesconi & Chiarelli vuol dire prendere la decisione migliore.



