ABS SERVIZI Alessandro Beniamino Sangalli supporta clienti di ogni tipologia nel scegliere la fornitura più adatta a loro

Contenuto sponsorizzato

19 aprile 2021 a

a

a

Consulenza energetica su misura

I servizi offerti coprono il territorio Nazionale, e riguardano anche fotovoltaico e bonus

Per gli utenti alla ricerca della fornitura di luce e gas più adatta alle proprie esigenze la scelta è veramente ampia, spesso al punto da creare disorientamento. Per questo professionalità come quella di Alessandro Beniamino Sangalli, operante con la propria attività ABS Servizi , sono sempre più importanti per privati, professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni alla ricerca di una figura di supporto costante a 360 gradi. Il fondatore di questa realtà con sede a Montefiascone, ma operante su tutto il territorio nazionale, si definisce infatti un consulente energetico (meglio ancora un broker energetico), in grado di indirizzare i clienti verso il tipo di contratto meglio ritagliato sulla natura dei propri consumi, ma non solo. Al core business relativo alla consulenza sempre gratuita in tema di luce e gas, si affianca una vasta gamma di servizi aggiuntivi in relazione ai tanti bonus in tema energetico attualmente disponibili, ma non solo. Tra questi, solo per citarne alcuni, il Superbonus 110% introdotto nell’ultimo anno, così come il bonus monopattino elettrico, ma anche consulenza per l’installazione di impianti fotovoltaici e per la scelta del miglior piano di telefonia mobile e fissa.

l’attività

Come racconta Alessandro Beniamino Sangalli, l’attività di ABS Servizi si fonda su studi di fattibilità e analisi delle fatture dei clienti, sulla base delle quali indicare a quale fornitore e relativa soluzione rivolgersi. Dunque, un servizio completo di consulenza dedicato a far ottenere il maggior risparmio in bolletta e minimizzare gli sprechi, con l’obiettivo costante dell’ottimizzazione dei consumi. Ma anche un punto di riferimento fisso di natura tecnica e burocratica per interventi quali volture, cambio contatore, aumento potenza e altri ancora.

INCENTIVI

Orientamento tra i tanti bonus ora disponibili

Le misure di finanza agevolata introdotte dal Governo nell’ultimo difficile anno, volte a favorire il rilancio di intere filiere produttive, hanno messo a disposizione dei cittadini numerose soluzioni. Questo specialmente sul fronte dell’efficientamento energetico, per il quale basta pensare al Superbonus 110%, ma anche con incentivi per l’acquisto di monopattini elettrici o per la ristrutturazione della casa. ABS Servizi offre consulenza anche per districarsi in questa giungla di bonus, provvedendo a sbrigare tutte le pratiche burocratiche che, come racconta Alessandro Beniamino Sangallli, spesso fanno desistere molti dal cercare di usufruirne. Da qui le necessità di un consulente che permetta di facilitare l’accesso ai tanti bonus a disposizione, con notevole risparmio di tempo e denaro per i clienti.

STORIA

Da oltre dieci anni la qualità nel settore

ABS Servizi esiste dal 2016, ma l’attività si fonda però sull’esperienza ormai ultradecennale di Alessandro Beniamino Sangalli come consulente. Dalla precedente esperienza in una società di servizi ha infatti derivato l’esperienza e le competenze per poi muoversi autonomamente nel settore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.