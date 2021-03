Per le esigenze dei privati, delle aziende e degli enti pubblici. Una promozione per tutti.

Contenuto sponsorizzato

15 marzo 2021 a

a

a

Per usufruire della promozione riservata ai nostri lettori, usa il codice “corriere” contattando Job solution alla pagina

La situazione di emergenza sanitaria attuale, necessita di interventi per contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2.

Con lo scoppio della pandemia da Covid-19 ci si è resi conto dell’importanza di sanificare e igienizzare gli ambienti. Ma non si può farlo in modo superficiale, bisogna affidarsi a esperti, come quelli dell’azienda di Viterbo Job Solution .

Proprio perché è un servizio sempre più richiesto, l’azienda ha previsto un’offerta per i propri clienti, che si può dividere in due sottosezioni. La prima si rivolge a chi decide di affidarsi a Job Solution per la pulizia e igienizzazione degli ambienti in modo continuativo. In questo caso, l’azienda a titolo gratuito riconosce un intervento di sanificazione con nebulizzazione aerobica al mese.

Per usufruire della promozione riservata ai nostri lettori, usa il codice “corriere” contattando Job solution alla pagina e, oltre ai propri dati, inserire il codice sconto “CORRIERE”. La seconda, invece, riguarda chi ha bisogno di un intervento una tantum: Job Solution garantisce servizi di sanificazione ambientale con tariffe a partire da 0,50€/mq previo sopralluogo sempre gratuito. Il servizio di sanificazione si rivolge a privati, aziende ed enti pubblici.

Focus servizi aziende Job Solutions

LA PROCEDURA

ECCO I VARI TIPI DI SANIFICAZIONE

Job Solution sfrutta la sua esperienza decennale proponendo una vasta gamma di interventi specifici e personalizzati. Nello specifico offre: sanificazioni a ozono; quelle ambientali con nebulizzazione aerobica tramite uso di atomizzatore abbinato a prodotto Oxy Active FC conforme alla legge; i trattamenti di disinfezione di superfici sia verticali che orizzontali. Gli interventi sono rivolti a una vasta gamma di strutture e ambienti.



JOB SOLUTION

La realtà flessibile per garantire pulizie speciali e anche ordinarie

La Società Job Solution , nata a Viterbo, opera nel settore delle pulizie civili, industriali e alberghiere non solo nel proprio territorio, ma anche in tutto quello nazionale.

L’azienda è formata da un team di professionisti dell’igiene e del pulito costantemente al servizio della clientela per pulizie ordinarie, trattamenti speciali e opere di disinfezione e derattizzazione. Sempre flessibile a modularsi sulle necessità del cliente in modo da soddisfarlo, si fonda su esperienza e innovazione, elementi che caratterizzano il suo operato.

Oltre alla sanificazione, Job Solution offre alle aziende clienti una serie di servizi, diversificati a seconda delle sue esigenze. In particolare, la società offre: pulizie civili e industriali; reception, portierato e controllo accessi; gestione dei servizi alberghieri; gestione dei servizi mensa; facchinaggio, logistica e trasporti.

Questi si rivolgono alle piccole e grandi imprese e vengono svolti da personale altamente qualificato in constante aggiornamento professionale, con l’utilizzo di macchinari e prodotti professionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.