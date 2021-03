F.LLI PONTREMOLESI Macchine agricole e ricambi ad hoc

Contenuto sponsorizzato

L’azienda opera dal 1978 nel settore della riparazione e della vendita di macchinari dei migliori marchi del settore.

Chiama la terra sa bene che per prendersene cura occorre impiegare la giusta attrezzatura. E se si parla di macchinari agricoli, sono fondamentali livelli elevatissimi di prestazioni e produttività. Lo sanno bene da F.lli Pontremolesi , una solida realtà a conduzione familiare che opera dal 1978 nel settore della riparazione e vendita di macchine e attrezzature per l’agricoltura. Qui passione ed esperienza si uniscono per fornire la giusta soluzione a ogni problematica.

LA REALTÀ

La storia di F.lli Pontremolesi inizia alla fine degli anni Settanta. Con il passare del tempo l’azienda ha subito molteplici innovazioni e cambiamenti anche strutturali e dall’agosto del 2006 si è trasferita nella nuova officina, collocata nella zona industriale di Capranica, in Località Vico Matrino. La struttura vanta una superficie di 5000 metri quadrati, di cui 1600 coperti, ed è dotata di attrezzature all’avanguardia, affinché la qualità degli interventi richiesti possa soddisfare in maniera totale i clienti sia dal punto di vista tecnologico che da quello economico. Dalla Fiat alla Lamborghini, qui è possibile trovare i migliori marchi del settore, per macchine agricole all’avanguardia e sicure per l’utilizzatore.

ASSISTENZA A 360°

Oltre alle macchine agricole nuove e usate dei migliori marchi del settore, la F.lli Pontremolesi rifornisce i propri clienti anche di accessori e ricambi. L’azienda dispone di un magazzino ricambi fornito in particolare di pezzi originali, per offrire ai propri clienti un servizio completo, efficiente e veloce, in modo tale che il fermo macchina si riduca a tempi brevissimi. Qualsiasi sia l’intervento richiesto, lo staff è sempre pronto a fornire un aiuto prezioso, con gentilezza e professionalità.

