AGENZIA FUNEBRE PETRANGELI Un supporto prezioso per l'ultimo saluto

02 marzo 2021 a

Le onoranze funebri rietine sono disponibili 24 ore su 24 per aiutare le famiglie a rendere omaggio alle persone care.

In un momento difficile, come può esserlo il lutto di una persona cara, la lucidità e le energie vengono a mancare. Per organizzare al meglio la cerimonia per renderle omaggio è importante affidarsi all'esperienza di professionisti.

L'Agenzia Funebre Petrangeli di Rieti è sempre riuscita a rivelarsi un aiuto prezioso in questi istanti delicati: con 24 ore di reperibilità, si occupa di ogni dettaglio della cerimonia funebre, con discrezione e puntualità.

La realtà si assume la responsabilità di ogni fase dell'operazione, grazie anche al supporto di professionisti esperti, come autisti e tanatoesteti.

Dalla preparazione della salma fino alla tumulazione e alla cremazione, senza trascurare le pratiche burocratiche e amministrative necessarie. L'Agenzia Funebre Petrangeli solleva le famiglie da qualsiasi responsabilità. Oltre a onorare il ricordo delle persone care, le onoranze funebri di Rieti si mettono a disposizione anche di quanti vogliono dare un ultimo saluto ai propri animali domestici.

L'agenzia si conferma un vero e proprio sostegno per le famiglie, aiutandole a rendere unico e speciale l'ultimo saluto alla persona cara.

