VIT.AUTO Entra in gioco la digitalizzazione per conquistare anche il mercato online

01 marzo 2021 a

L’azienda si trova in via Monte Rosa 2/E Pallone, presso Vitorchiano, in provincia di Viterbo.

“Fare la differenza, non la concorrenza”. Questo il motto dell’ azienda Vit.Auto, una realtà sita nell’alto Lazio che si occupa da anni, con grande competenza e professionalità, del settore automotive. Aperta nell’aprile del 2013 dai due soci Fabio Passetti e Vivenzio Sperandei, entrambi con un vasto background proprio nel settore specifico, Vit.

Auto si configura come un plurimarche che si occupa sostanzialmente di tutti i possibili brand in commercio e più in voga: da Jeep a Mini, da Mercedes ad Audi, passando per Fiat, Ford e molto altro ancora.

E proprio il motto di partenza la dice lunga su tante cose, perché fare la differenza e non la concorrenza significa effettivamente che l’abbrivio di questa realtà è determinato, competente, agguerrito e pronto a conquistare un mercato in forte crescita ed espansione, anche grazie a tutti i recenti incentivi statali sulle auto ibride o elettriche il cui acquisto viene fortemente agevolato dall’Ecobonus.

Come sottolinea Stefano Vecchio, consulente alle vendite entrato in azienda nell’aprile del 2019, Vit.Auto, in termini di policy aziendale, non vende soltanto ma guida i propri clienti verso la scelta migliore possibile in relazione alle rispettive e differenziate esigenze di ognuno.

E, in più, con il recente progresso in termini di digitalizzazione grazie alla sponsorizzazione dei mezzi tra mite piattaforme e social quali Subito, Autoscout, Facebook ed Instagram, il target di riferimento si sta allargando a macchia d’olio.

LA FORZA DELL’IMPRESA:

IL SERVIZIO CLIENTI

Con la pandemia da Covid-19 tuttora in corso, buona parte dell’attività aziendale si è spostata dal de visu all’online. Le trattative infatti, ormai, avvengono quasi tutte tramite call telefoniche e/o video che si sono rivelate ottimi strumenti lavorativi per chi è in grado di usarli con il giusto approccio.

Inoltre il servizio clienti di Vit.Auto è attivo 24/24 h e 7/7 giorni anche per incentivare le tante promozioni attualmente presenti.

FOCUS

Energia e valore di una filiera che parte sempre dalla passione

I due titolari lavorano accanto alla moglie di uno di loro, che si occupa di amministrazione e contabilità, nonché allo stesso Stefano Vecchio, consulente alle vendite, e ad un preparatore pomeridiano il quale, data l’emergenza sanitaria in atto, si occupa nello specifico di igienizzazione costantemente tutti gli ambienti aziendali e le stesse vetture in vendita, come richiesto dalle attuali normative ufficiali di riferimento, per garantire ad ogni cliente un servizio affidabile e sicuro a maggior ragione in questa fase di crisi e difficoltà generalizzate.

Ma ciò che davvero conta in Vit.Auto è il punto di partenza da cui prende le mosse il core business aziendale: la passione.

Una passione viscerale per le auto ed i motori che, da sempre, ha costituito il vero e proprio cuore pulsante dell’impresa, tanto che la decisione di aprire il punto vendita a Vitorchiano, delizioso paese a poca distanza dal capoluogo viterbese, è stata dettata dallo specifico desiderio di portare all’attenzione del pubblico un automotive fatto di qualità, più che di quantità. Per ulteriori dettagli si può consultare il sito .

