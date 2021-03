VITERSPURGO Professionalità e competenza al servizio di ogni esigenza per la pulizia di fosse e pozzi

Contenuto sponsorizzato

L’azienda guidata attualmente da Fabrizio Benedetti rappresenta una realtà di cui ci si può fidare, fin dal 1978.

Viterspurgo rappresenta una realtà su cui fare affidamento nel Viterbese, che ha saputo farsi apprezzare dai suoi clienti anche attraverso il passaparola. Ma qual è la storia di questa azienda?





L’IDENTIKIT

La Viterspurgo è nata nella seconda metà degli anni ‘70, più precisamente nel 1978, da un’idea di Domenico Benedetti che, grazie alla sua esperienza come carpentiere metallico, ha allestito il suo primo camioncino adibito al lavoro di autospurghi. Il mezzo, negli anni successivi, gli ha permesso di impostare questa sua attività con maggiore stabilità.

Nel 1988 la Viterspurgo è diventata una Snc - Società in nome collettivo - ed è passata nelle mani del figlio del fondatore, Fabrizio Benedetti, che da quel momento si è occupato di portare avanti l’attività.

Viterspurgo è una realtà che, a distanza di anni, continua a raccogliere i favori dei clienti. Questo grazie a valori quali competenza, passione e professionalità, fondamentali in un settore delicato come quello degli autospurghi.

I SERVIZI

La Viterspurgo serve principalmente la città di Viterbo e la sua provincia, offrendo a chi ne ha bisogno tutti i servizi che riguardano la manutenzione e la pulizia dal punto di vista idraulico di fognature, fosse settiche e pozzi.

Capita spesso che le fognature siano motivo di preoccupazioni e di problemi, sia nelle case unifamiliari che, soprattutto, nei condomini. Questo avviene soprattutto a causa dell’aumento dell’utilizzo di prodotti calcarei e otturanti. Si tratta di soluzioni che portano all’intasamento delle fognature, creando fastidi indesiderati come allagamenti provocati da materiali organici. Il team di Viterspurgo , però, riesce a gestire queste problematiche con esperienza e professionalità, assecondando ogni esigenza dei clienti.

Anche in un momento di profonda crisi come quello dovuto alla pandemia da Covid-19, Viterspurgo non ha mai smesso di offrire i propri servizi, nonostante alcune difficoltà iniziali in primavera. Dopo una settimana di stop, però, l’impresa è ripartita con grande entusiasmo.

SCELTA VINCENTE

Tecnologia ed efficienza: ecco i valori a cui affidarsi

Spesso non ci si pensa, ma gli autospurghi sono un’attività di cui non si può fare a meno, soprattutto in questo momento.

Lo sanno bene i dipendenti di Viterspurgo e i loro clienti. Affidandosi a questa società ci si può avvalere dei diversi vantaggi che offre. L’azienda, infatti, grazie alla sua grande esperienza nel settore riesce a risolvere qualsiasi problema, attraverso l’utilizzo di macchinari all’avanguardia. Inoltre, la gamma di servizi offerti da Viterspurgo è vasta, il lavoro viene svolto con la massima cura, rapidità, serietà e professionalità. Il tutto per accontentare chi vuole un’opera eseguita a regola d’arte.

Il servizio innovativo di videoispezione delle fognature in cui Viterspurgo si è lanciata è la prova dell’attenzione verso la tecnologia che caratterizza l’azienda viterbese. Grazie a una particolare telecamera adatta a tubi idraulici con un diametro non superiore ai 120mm, si possono controllare e riparare le reti fognarie con il minore dispendio di risorse possibile.

