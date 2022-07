Terni, tromba d'aria e grandine. Albero cade e sfiora le auto sul raccordo

Maria Luce Schillaci 27 luglio 2022 a

a

a

Sono pesanti i danni causati dal maltempo a Terni. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 luglio una tromba d’aria si è abbattuta sulla città e molte zone della provincia, creando danni e disagi. Un forte vento con raffiche a più riprese è iniziato poco prima della 18 per poi dare sfogo a un violento nubifragio accompagnato dalla grandine con i chicchi che in alcune parti, come nella zona nord della città e nell’area di Acquasparta, hanno raggiunto dimensioni notevoli con problemi soprattutto alle auto e ai campi agricoli. Disagi anche sulla E45 e sul raccordo Terni-Orte dove si è sfiorato il peggio per la caduta di un albero proprio sulla strada come sempre molto trafficata. La circolazione tra Roma e Perugia è rimasta bloccata.

Video su questo argomento Tromba d'aria a Cremona, alberi cadono su auto in transito | Video

A Villa Palma una quercia è caduta sopra un’abitazione, danneggiando il camino sul giardino e la parte superiore della casa. In città, a piazza dell’Olmo, la forza del vento è riuscita a lesionare le colonne di cemento che sorreggono il tendaggio nero al centro della piazza. Per fortuna in quel momento non si trovavano persone, ma alcuni rami sono piombati sulle auto in sosta proprio sotto il tendone.

Dopo la tromba d'aria di lunedì si fa la conta dei danni in Sabina

Alberi, rami caduti e allagamenti, invece, su diverse strade e aree in tutto il territorio ternano. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco in azione soprattutto per allagamenti e tegole cadute. I pompieri hanno lavorato fino a tarda sera per fare fronte alle tante richieste di intervento e per mettere in sicurezza i vari rami pericolanti, tetti e cartelloni pubblicitari piegati dal vento che ha anche fatto volare via tavolini e sedie dei locali all’aperto. In loro aiuto anche gli uomini della protezione civile e la polizia locale, specialmente per i tanti disagi alla viabilità dovuti in modo particolare a sottopassi allagati e strade chiuse per rimuovere i rami caduti, come avvenuto in viale Oberdan e in viale Centurini. Anche la Ternana Calcio ha dovuto annullare l’allenamento in programma all’antistadio Taddei.

Maltempo, allerta per rovesci e temporali in nove regioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.