Covid Rieti, domenica open day per ragazzi dai 12 ai 17 anni al centro vaccinale ex Bosi

La direzione aziendale della Asl di Rieti comunica che domenica 23 gennaio presso il centro vaccinale Rieti-Cittaducale ex Bosi si svolgerà un nuovo open day dedicato alla fascia di età 12-17 anni.

L’open day si svolgerà dalle ore 11 alle ore 20 con prenotazione diretta sul posto. Prosegue la collaborazione tra la Asl di Rieti e la Npc Rieti Pallacanestro. Come accaduto la scorsa domenica, i ragazzi che decideranno di vaccinarsi durante l’Open Day riceveranno un ingresso omaggio per assistere a un mach casalingo della Kienergia Rieti, nel rispetto delle misure di contenimento da Sars CoV-2 previste per stadi e palazzetti.

I giovani, al termine della somministrazione del vaccino riceveranno una card in cui sarà riportato un indirizzo e-mail a cui inviare il proprio nome, cognome e numero telefonico e che permetterà di ricevere dalla società sportiva la data nella quale si potrà usufruire dell'ingresso omaggio.

