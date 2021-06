Fiano Romano, ancora code per l'autostrada. La riapertura parziale del casello non basta

Paolo Giomi 24 giugno 2021 a

Fiano Romano, tanto tuonò che alla fine non piovve. Dopo gli annunci che si sono rincorsi nella giornata di ieri, mercoledì 23 giugno, in cui Autostrade per l’Italia prima ha annunciato la riapertura del casello di Fiano Romano per venerdì 25 in un bollettino ripreso dai principali canali istituzionali sulla viabilità (in primis “Luce Verde“, ndr), poi, rettificando di fatto se stessa, ha comunicato la parziale riapertura già dal pomeriggio di ieri, la fotografia scattata dagli automobilisti questa mattina ha immortalato una realtà ben diversa da quella scritta negli annunci.

Perché al casello di Fiano, delle 4 piste annunciate, ne erano in realtà aperte soltanto due, o a tratti tre, di cui una riservata agli utenti Telepass, gli unici fortunati a poter accedere direttamente al raccordo autostradale, e una con cassa automatica. Soltanto in una pista era possibile pagare direttamente agli operatori, per buona pace di chi, già dopo le 6 del mattino, auspicava ad un viaggio verso il posto di lavoro senza code. Così non è stato, e anche stamattina, nella porzione di casello riaperta in anticipo rispetto ai piani inizialmente comunicati, si sono create code.

Certo, una situazione ben diversa dal delirio dei giorni scorsi, ma comunque non proprio edificante, per chi, leggendo ieri della riapertura anticipata di una porzione della barriera autostradale, auspicava ad un ritorno alla normalità. Sicuramente la criticità svanirà con il passare delle ore, e di certo non si assisterà più alle code interminabili lungo la bretella 4dir e sulla provinciale Tiberina per raggiungere il casello di Castelnuovo di Porto. Ma i disagi, comunque, non sono mancati. Neanche oggi. E ora si attende che il casello torni presto operativo al 100%. Anche senza proclami.La situazione del traffico è stata critica da sabato 19 giugno quando un camion è andato a fuoco nel casello mentre l'autista stava pagando il pedaggio. Ingenti i danni alle strutture che hanno costretto alla chiusura per diversi giorni con il dirottamento del traffico verso Castelnuovo di Porto e le lunghe code su Salaria e Tiberina.

