Fiano Romano, casello chiuso. La proposta choc del sindaco Travaglini: "Niente pedaggio a Castelnuovo di Porto"

Rischia il collasso totale la viabilità dell’intero quadrante tiberino, non soltanto nel versante della Sabina romana, ma anche per i tanti pendolari e utenti reatini che ogni giorno, per lavoro o motivi privati, si recano verso Roma o presso la zona industriale di Fiano Romano e Capena, sede di quasi tutte le principali attività commerciali del territorio. Dopo l’incendio di sabato scorso, 19 giugno, che ha costretto il gestore autostradale a chiudere totalmente l’accesso reatino all’Autosole, ieri è stata anche disposta la chiusura della Traversa del Grillo , importante collegamento tra le due principali consolari che proprio in questi giorni stanno soffrendo più di tutte le altre strade le deviazioni obbligate verso la Capitale, ovvero Salaria e Tiberina.

Sono scene di ordinaria follia quelle che, ormai da tre giorni, si vivono soprattutto alle prime ore del mattino, ma anche nel corso della giornata, lungo le due arterie: traffico d’altri luoghi, auto incolonnate, per lo più quasi ferme, e percorrenze di pochi chilometri che si dilatano anche fino a superare l’ora di viaggio. Pendolari e residenti sono ormai allo stremo, considerando il fatto che la zona raccoglie quasi la metà di tutto l’indotto commerciale dell’intero quadrante, e che anche un semplice viaggio per raggiungere il luogo di lavoro è diventato un’impresa titanica. Per Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto (il Comune che dà nome e territorio all’altro casello autostradale, indicato come percorso obbligato per l’ingresso in autostrada verso Roma, ndr), la situazione, viste anche le condizioni meteo, mette a rischio anche la salute degli automobilisti. Ecco perché, nelle ore scorse, la sua amministrazione ha inoltrato una lettera ai vertici regionali di Autostrade per l’Italia, per chiedere l’immediata sospensione del pedaggio, al fine di rendere più fluido l’accesso in autostrada.

“Al Casello di Castelnuovo di Porto non c’è personale sufficiente a gestire la mole di traffico di questi giorni – spiega Travaglini – le code interminabili che si creano a causa di questa situazione. Per questo motivo abbiamo scritto una nota a società Autostrade per l’Italia Spa chiedendo che, in questo periodo di emergenza, si annulli fin da subito il pagamento del pedaggio in ingresso al Casello di Castelnuovo di Porto. Tutta la viabilità di zona è compromessa e la popolazione non riesce ad effettuare i propri abituali spostamenti. Se Autostrade SpA non prenderà provvedimenti, emetterò un’ordinanza a tutela della sicurezza pubblica volta al ripristino delle condizioni di una regolare viabilità”.

