Autostrada, morto dopo incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Coinvolta una moto. Chilometri di coda

Dramma nella tarda mattinata di venerdì 11 giugno sull'autostrada che attraversa la pianura di Magliano Sabina. Nel tratta tra il casello della cittadina sabina e quello di Ponzano Romano intorno alle 11.40 si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi mezzi compresa una moto. Da quello che si è appreso c'è un morto. L'incidente che ha coinvolto la motocicletta si è verificato in direzione Roma all'altezza del chilometro 509 a metà strada, più o meno, tra i due svincoli.

Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su tre corsie verso Roma e su due corsie verso Firenze. I sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare i, decesso della persona. Ora la polizia stradale tenterà di ricostruire la dinamica dell'incidente. Si registrano 2Km di coda verso Roma e 7Km verso Firenze. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Ponzano Romano, seguire le indicazioni per Stimigliano, percorrere la strada provinciale 657 per Foglia con rientro in autostrada a Magliano Sabina.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti My Way in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

