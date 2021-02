Rocca di Papa, al San Raffaele screening gratuito per gli studenti

12 febbraio 2021 a

Il San Raffaele, di intesa con il Comune di Rocca di Papa, eseguirà una campagna di screening anti-COVID-19 gratuita, che coinvolgerà – su base volontaria - la platea di alunni, docenti e personale non docente dell’Istituto comprensivo “Leonida Montanari”.



L’iniziativa, al fine di superare dubbi e paure, ha previsto una prima fase informativa per gli studenti, per poi procedere in giorni prefissati ai tamponi antigenici.



Lo screening avvitato oggi è iniziato dalle classi di scuola secondaria. A partire dalle 8.30 quattro operatori (un medico, due infermieri ed un amministrativo), secondo le misure anti-Covid-19 condivise con la Direzione scolastica, hanno effettuato i tamponi nella palestra della scuola. I ragazzi, sono stati organizzati in gruppi di 12-14 per ora. E’ stata data la possibilità anche ai genitori di essere presenti.



Invece, lunedì 15 febbraio, è stata predisposta un’apertura straordinaria del servizio drive-in all'interno dell'area della Casa di Cura, che sarà dedicato esclusivamente ai docenti e al personale amministrativo dell’Istituto.



